Minetti vittima della giallomania

Abito scollato e birichino per Nicole

18/7/2012

Se in Regione ci va con abiti accollati, è nel tempo libero che Nicole Minetti si scatena con il look. La consigliera, pizzicata per le vie del centro di Milano, ha lo sguardo basso, grandi occhialoni e capelli sul viso. Quasi a non volersi fare notare. Ma allora perché indossa un abito giallo acceso? Anche l'ampia scollatura sul décolleté non passa inosservata, il merito va all'abbondanza delle sue forme.



E' sempre bella e fashion, ma in questo periodo non sorride più, neanche ai suoi amici fotografi che per mesi l'hanno immortalata quotidianamente. Cammina tenendo il cellulare in mano, va dritta per la sua strada e si sistema il lungo vestito che le sta divinamente, ma che a tratti le fa qualche dispettuccio sul lato B.



Una cintura oro posizionata a stile impero le evidenzia il seno e l'ampia scollatura arricchita da due collanine. Rosso come un peperone è il suo petto, fresco fresco di abbronzatura. Ai piedi dei comodi sandali alla schiava impreziositi da piccole pietre luminose.