Belen, toccata e fuga in Italia per accertamenti

A Formentera lei e Stefano fanno le prove da genitori

19/7/2012

L'hanno scoperto in vacanza a Formentera e sono volati in Italia per una toccata e fuga per controllare che, questa volta, tutto proceda per il verso giusto. Belen è incinta, è la notizia bomba lanciata da Novella 2000. La showgirl, non ancora entrata nel terzo mese, non si pronuncia, ma stando ai bene informati ha già avvisato le sue amiche più intime. E intanto alle Baleari lei e Stefano fanno le prove da genitori con il figlio di amici.

foto



Il desiderio di maternità della Rodriguez era già chiaro. Belen aveva più volte detto di essere pronta per un figlio e che Stefano era l'uomo giusto. Inoltre la showgirl aveva di detto di volersi prendere una pausa dal lavoro durante l'estate per coltivare il suo amore e dedicarsi agli affetti più importanti.



Ad oggi Belen non conferma né smentisce. Forse, ancora ferita dall'aborto spontaneo dell'ottobre scorso, preferisce dare la notizia dopo il terzo mese. Sta di fatto che la showgirl in questo momento sia ancora alle Baleari con il suo ballerino. I due si scambiano baci appassionati, giocano in acqua e con il figlio di Emiliano e Giorgia Bonazzoli si allenano al ruolo di genitori.