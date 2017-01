Paris Hilton folgorata da Balotelli

In posa nella discoteca di Ibiza

18/7/2012

Anche Paris Hilton non riesce a togliergli gli occhi di dosso. Mario Balotelli è a Ibiza per le vacanze con un gruppo di amici e nella famosa discoteca Amnesia incontra la bionda ereditiera che vuole una foto con l'asso del Manchester City (pubblicata da The Sun). Lui sorride sornione e si diverte in compagnia dei “Balotelli Boys” tirando mattina nei locali, circondato da belle ragazze e dai paparazzi.

E' arrivato nell'isola spagnola dieci giorni fa con una bella compagnia di ragazzi e ragazze. Come ci racconta il settimanale Chi, ha affittato due Hummer e una villa enorme e arabeggiante a pochi chilometri da Sant Antoni. Per quest'anno niente ristoranti di lusso e negozi troppo da ricchi. Balo ha scelto delle vacanze all'insegna del divertimento e basta. Meglio un panino da McDonald's o da Woopy Burger e una cena casalinga in piscina.



Quando si allontana dalla villa, però, è tallonato dai flash, oltre che seguito passo a passo da due bodyguard. Gira per negozi, beve l'aperitivo, guida lo scooter d'acqua, va in discoteca... E così incontra anche Paris Hilton. Dicono che lei sia rimasta folgorata da lui, Balo ride...