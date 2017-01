Gli slip color carne di Lindsay

Siparietto hot per la Lohan a Los Angeles

18/7/2012

Finalmente un incidente senza danni per Lindsay Lohan. L'attrice sempre un po' troppo su di giri questa volta è vittima di un colpo di vento che le apre lo spacco inguinale del vestito. E se al primo sguardo si può pensare che l'attrice abbia dimenticato gli slip a casa, solo mettendo a fuoco la zona in questione ci si accorge che sono color carne.



Non è la prima volta che un abito gioca brutti scherzi, soprattutto se a indossarlo è la trasgressiva Lindsay, sempre pronta a far parlare di sé più per il suo stile di vita che per la sua carriera d'attrice. Complice il vento, un breve tragitto dall'hotel all'auto si è così trasformato in un siparietto davvero hot. Lei, senza troppo scomporsi sorride ai fotografi che immortalano alla velocità della luce quella fessura che evidenzia le sue forme intime. Indossa o no gli slip? Il mistero è presto svelato grazie a una semplice zoomata: le mutandine ci sono e hanno la stessa tonalità della sua carnagione. La Lohan non è più una cattiva ragazza!