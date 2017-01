Will-Kate, tutte le foto dal mare

Anche in Italia gli scatti "proibiti"

18/7/2012

Dopo gli scatti della rivista australiana Woman's Day, arrivano anche in Italia sulle pagine del settimanale Chi le immagini inedite della luna di miele di William e Kate alle Seychelles. I duchi di Cambridge passeggiano mano nella mano sulla spiaggia deserta, lui in boxer, lei in bikini. Forme perfette per la Middleton e nessun bacio. Le riprese non hanno nulla di pruriginoso, anche se hanno fatto andare su tutte le furie Buckingham Palace.

Dopo l'uscita delle immagini Will e Kate si sono sentiti traditi. La coppia aveva acconsentito a rivelare la meta del viaggio di nozze a patto che la loro privacy fosse rispettata. Invece i paparazzi si sono messi all'opera e a un anno di distanza le foto sono uscite sui giornali. In piĆ¹ pare che a dare una mano ai fotografi ci sia stato lo zampino di una guardia del corpo.



Anche a Buckingham Palce pare ci sia del risentimento verso la stampa per l'incursione dei flash. Da 15 anni, dopo che la Mercedes di diana si era schiantata mentre cercava di sfuggire ai fotografi, i reali inglesi non venivano paparazzati... Ora la tregue pare essere finita.