La Lima incinta nel Pirelli 2013

Niente nudi o bikini, tutte vestite

17/7/2012

Addio immagini erotiche e ragazze nude, il calendario Pirelli 2013 sarà all'insegna dell'anima, del volontariato e delle modelle vestite. A fotografarle un professionista non fashion, Steve McCurry che ha collezionato premi per i reportage in aree di conflitto. Nelle esclusive immagini di Vanity Fair alcuni scatti di backstage tra cui compare anche la modella Adriana Lima in attesa del secondo figlio.

E' la seconda volta che la Lima posa per il Pirelli, ma questa volta lo fa in vesti speciali: “Non mi dimentico delle mie origini umili, come della mia timidezza agli inizi, quando non sapevo come comportarmi e una ribalta internazionale mi sembrava un sogno difficile da gestire. Non mi sento un granché come celebrity, perché non voglio rinunciare alla mia identità. Ma oggi sono in grado di affrontare una sfilata a New York, o una sfida come questo calendario”, racconta la modella che è impegnata in una Ong umanitaria.



Tra le altre protagoniste anche Isabeli Fontana, Petra Nemcova, Sonia Braga, Elisa Sednaoui, Kyleigh kuhn, Marisa Monte, Karlie Kloss, Liya Kebede.