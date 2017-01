Ponce e Mazza, amiche in bikini

Le due sudamericane sexy a Taormina

17/7/2012

Bionde, bellissime, simpatiche. Ecco Valeria Mazza, top model 40enne, e Lola Ponce, cantante e modella 30enne, in spiaggia a Taormina. Entrambe originarie di Rosario in Argentina, le due amiche hanno partecipato al Film Fest siciliano e poi si sono divertite sul bagnasciuga tra tuffi, sole e risate con i rispettivi compagni . A Taormina il quartetto ha anche festeggiato il compleanno di Lola con tanto di serenata e sorpresa.

E se in spiaggia la Ponce incantava tutti con il suo fisico scultoreo stretto in un bikini color carne che lasciava intravedere tutto, alla sera la bella argentina ha sfoggiato un abito asimmetrico verde metallizzato molto sexy e seducente con i capelli raccolti e il trucco elegante. La Mazza, invece, dal bikini classico nero, รจ passata al bianco: un abito che lasciava nude le spalle, tempestato di brillanti e legato attorno al collo. Anche per lei una pettinatura raccolta da sera.