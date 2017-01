Camille Lacourt, è lui il più sexy

Bellezza da podio per il nuotatore francese

17/7/2012

Camille Lacourt, ecco una ragione in più per seguire le Olimpiadi. Classe 1985, francese e bello da far paura. Professione nuotatore. Due spalle squadrate, addominali a tartaruga, e muscoli ben scolpiti. Dagli occhi color ghiaccio e capelli lunghi e biondi, è lui il Principe Azzurro di una favola moderna. I nostri italiani, da Magnini a Scozzoli, hanno un rivale di tutto rispetto non solo in vasca, ma anche fuori.



Ai Mondiali di Shanghai ha vinto la medaglia d'oro nei 100 m dorso e l'argento nei 50m dorso. Ma se queste sono solo le sue ultime conquiste in acqua, immaginiamo che molte di più ne farà fuori. Viso dolce, sguardo magnetico e temperamento da vincente. A qualche giorno dalle Olimpiadi di Londra è lui il primo a salire sul podio della bellezza.