Stile sudafricano per la Middleton

Su Marie Claire Kate cambia look

17/7/2012

Kate Middleton si trasforma in una ragazza copertina per il numero di Marie Claire Sud Africa di agosto. Un bel colpo per il mensile che in realtà ha sfruttato il potere di Photoshop per montare alla perfezione un servizio fotografico a cui la duchessa non ha mai partecipato. Capelli, trucco e abito sono stati graficamente ricomposti su un'immagine di Kate già esistente. Il risultato è stato definito un "fan art tribute".



Si tratta di un vero falso. Alla consorte del principe William, hanno fatto virtualmente indossare un abito con fantasie calde. Il messaggio è piuttosto esplicito: alla Middleton, icona di stile ed eleganza nel Regno Unito, piace anche la moda sudafricana.



Se la rivista Marie Claire Sud Africa si è divertita a vestire Kate, FEMAIL ha utilizzato la tecnologia per osare sul suo viso un make-up sfacciato, con tanto di rossetto rosso fuoco e matita ben marcata, mentre la rivista americana The New Republic l'ha “dipinta” con i denti marci per descrivere il triste stato dell'economia del Regno Unito.