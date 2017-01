Dilettuso ammiccante sullo yacht

Vacanze di lusso per la sexy Rosy

17/7/2012

Nel mare di Ischia, a bordo di uno yacht di gran lusso, la Dilettuso si sente un po' la padrona di casa e ai suoi follower mostra la dimora galleggiante su cui sta trascorrendo le vacanze. Rosy per l'occasione indossa un copricostume leggero dal quale lascia intravedere le forme del seno a coppa di champagne. Poi le pose si fanno ammiccanti. Senza reggiseno, con una mano alla bocca e le gambe scoperte, ecco che si trasforma in una lolita maliziosa.

Affreschi alle pareti, arredamento in stile con particolari in legno ricoperto da foglie d'oro e d'argento, parquet, divano in pelle, letto matrimoniale con testa in pelle, lampade preziose, piante, accessori, biancheria da letto e per la casa griffata. Nulla è lasciato al caso sull'imbarcazione che ospita la Dilettuso e che ricorda molto il gusto di uno ricco sceicco arabo.

Eppure nelle immagini che la ex Pupa posta sul suo profilo Twitter c'è solo lei, padrona di casa di questa dimora di gran lusso. “Sono nella mia stupenda stanza...” cinguetta e poi ammicca dallo specchio del bagno: “Ho appena finito l'idromassaggio che dopo un viaggio non fa male”. Ma Rosy non era quella che adorava le vacanze selvagge a Formentera tra fanghi e tintarella integrale? Quest'anno la Dilettuso deve aver optato per le vacanze comode.