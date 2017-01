Barriales tra tuffi e tintarella

Ma non c'è traccia di Gibernau

17/7/2012

Bikini floreale lilla e bianco, slip con i laccetti e reggiseno a triangolo per la bella Laura Barriales ospite del Beach Club a Cinquale. La showgirl spagnola ha trascorso un paio di giorni con le amiche in Toscana tra tuffi, chiacchiere e tintarella. Per la 30enne modella e presentatrice la prova costume è stata superata a pieni voti. Intorno a lei tante amiche, ma non c'è traccia di Sete Gibernau.

Eppure pareva che tra i due l'amore andasse a gonfie vele. Dopo essere stata pizzicati a maggio per le strade di Barcellona, Laura aveva detto di sognare due figli. La crisi che avevano attraversato qualche mese prima pareva davvero superata. Però da qualche tempo la Barriales gira sempre senza Sete. Impegni di lavoro o estate da single?