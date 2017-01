Salvalaggio, passione in alto mare

Con Daniele effusioni hot sul gommone

17/7/2012

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Debora Salvalaggio e Daniele Di Lorenzo. I due in gommone al largo di Grosseto si concedono un lungo bagno romantico, poi risalgono in barca e coccolati dalle onde si lasciano andare alla passione. Lei, sensuale in un bikini dalle tinte verdi, si accomoda sulla poltroncina con le gambe leggermente sollevate, e lui, senza perdere tempo, prima le mordicchia affettuosamente il piede, poi la bacia.



Chiusa a inizio 2010 la storia con Stefano Ricucci, Debora Salvalaggio ha ritrovato l'amore tra le braccia di Daniele Di Lorenzo, noto produttore televisivo. Stabile ormai da tempo, la coppia non perde occasione per ritagliarsi dei momenti di intimità, fondamentali per tenere sempre acceso il fuoco della passione.



E così, a Porto Ercole se la spassano indisturbati. Sul gommone ci sono solo loro e l'irrefrenabile voglia di tenerezze. Il resto è solo una bella scenografia. Dopo il tuffo in acqua la bella Debora risale sull'imbarcazione sistemandosi poco elegantemente il costume. Il fisico è conturbante e il compagno fatica a resisterle. Una carezza, fino a sfiorare l'inguine, sulle sinuose gambe, un morso appena accennato al piede e poi arriva il bacio sulla bocca. Lei contraccambia con piacere. Poi si abbracciano e alla fine ognuno per la sua strada. Debora si dedica alla tintarella e lui prende in mano il cellulare.