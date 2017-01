Nina Senicar, curve conturbanti al sole

E Flavia Pennetta incanta Milano Marittima

16/7/2012

Flavia Pennetta, sexy asso del tennis italiano, si tuffa nelle acque di Milano Marittima, mentre Maddalena Corvaglia è tornata nel suo Salento per refrigerarsi. Nina Senicar a Ischia si gode il mare, intanto Cecilia Capriotti, in compagnia di Aida Yespica, si lascia immortalare in costume sdraiata sul lettino. Victoria Silvstedt, in posa sullo yacht, si rilassa a sud della Francia. Ecco come le nostre vip trascorrono i giorni più caldi dell'anno.



La Silvstedt ha dato una vera svolta alla sua vacanza. Quale? La showgirl svedese ha per una volta lasciato in cabina il suo costume bianco per indossarne uno nero. Il risultato resta comunque incantevole. E regalando uno scatto ai suoi fedelissimi di Twitter fa sapere che sta trascorrendo a sud della Francia un fine settimana meraviglioso.



Anche l'ex velina diffonde sue notizie con lo stesso mezzo: "Il capitano Corvaglia vi saluta e informa che a bordo non e' consentito fumare..." Al timone di una barca sfoggia un fisico da ragazzina. Nelle acque che l'hanno vista crescere sa bene come muoversi. Bellissima in un costume blu elettrico, approfitta della sua estate in Puglia per battezzare la piccola Jamie.



Nina Senicar a Ischia è incantevole coperta dal suo micro bikini giallo. Sorseggia un cocktail, mangia frutta fresca e si lascia baciare dal sole. Un piercing all'ombelico per impreziosire il ventre. Il lato B è assolutamente perfetto. Così come quello della Pennetta che a Milano Marittima prima fa il bagno con le amiche, poi gioca a beach volley. Le piccole curve del seno sono assolutamente proporzionate ad un fisico asciutto e muscoloso. Considerata la tennista italiana più sexy, in costume non ha deluso le aspettative.



E che dire di Cecilia e Aida, due more dai fisici statuari. Abbracciate postano la loro foto sul Twitter della Capriotti che ne approfitta per fare pubblicamente gli auguri di buon compleanno alla Yespica. La modella venezuelana ha compiuto 30 anni a qualche giorno dal suo matrimonio.