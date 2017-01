Minetti posizioni hot sotto il sole

A muso lungo mostra un seno esplosivo

16/7/2012

A Porto Cervo Nicole Minetti, circondata dalla natura più selvaggia, si gode un po' di relax prima di rientrare a Milano. Uno striminzito bikini blu, con fasce bianche e gialle, mette in evidenza le sue esplosive forme. Il lato B, assolutamente ben tornito, rimane sempre un bel vedere nonostante qualche buco di cellulite, mentre il seno è decisamente incontenibile. Capelli raccolti, occhiali da sole e sguardo serio.



Si alza, si tuffa in acqua, torna verso il suo lettino e ci si accomoda in posizione prona, con tanto di siparietto hot. Il costume quasi si perde nel sedere mentre si intravedono i classici segni bianchi sotto le natiche, proprio dove non batte il sole. Poi si dà una sistematina allo slip e una al reggiseno per riposizionare l'abbondante misura. Lo spettacolo è eccellente. Anche questa volta la Minetti non ha deluso.