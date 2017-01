La Marcuzzi struccata, che mostro!

Autoscatto per mostrarsi al naturale

16/7/2012

Bellezza e ironia, questo il mix vincente di Alessia Marcuzzi, che in vacanza a Formentera continua a cinguettare di amare le cose selvagge e di volersi mostrare al cento per cento naturale. Eccola in uno scatto fatto col telefonino, senza trucco e senza inganno. “Preferisco ironizzare sui miei difetti fisici e prenderli con leggerezza scherzandoci su, e mi piace anche mostrarmi in pose e situazioni buffe (guardate che mostro!)”, scrive.

“Non amo nascondermi dietro una finta perfezione... Insomma la Pinella è esattamente come la vedete – continua la Marcuzzi sul web – Non siete ancora convinti della mia voglia di naturalezza? Eccovi accontentati... beccatevi la Pinella struccata (a Roma si dice: e se vede!!!)”. E così eccola comparire struccate e senza nemmeno lo smalto sulle unghie, che normalmente ama pitturarsi e che vediamo sempre perfettamente steso con colori sgargianti ed estivi. E poi ancora in un altro scatto compare con la maschera sul viso. Ma basta sfogliare le immagini di Alessia che posa in bikini blu cielo per cambiare scenario. Altro che mostro! In costume in posa da diva sulla scala di casa la Marcuzzi appare al top: al cento per cento bellissima.