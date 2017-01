Balotelli, che doccia con gli amici

SuperMario si diverte a Ibiza

16/7/2012

Prima beccato a bere fiumi di champagne e fumare narghilè a Saint Tropez, ora se la spassa a Ibiza in compagnia. Mario Balotelli passerà l'estate nel mirino dei fotografi e la stampa - soprattutto inglese – non perde occasione per non commentarne le bravate. E così perfino una doccia in spiaggia con gli amici diventa occasione per parlare del calciatore. Ma lui questa volta sorprende tutti. Basta musi lunghi e aria cupa, il giovane sportivo sorride.

“Si diverte spensierato” commentano i giornali inglese alludendo alla vicenda di Raffaella Fico. Mentre la showgirl riempie fiumi d'inchiostro per parlare della sua gravidanza, Mario tace. Chiede il test del Dna e parte per le vacanze. Rigorosamente con gli amici. “Se è mio figlio, mi prenderò le mie responsabilità” fa sapere, ma intanto si gode questo periodo di riposo viaggiando da una località turistica all'altra.



Prima in Costa Azzurra e ora a Ibiza, dove era stato avvistato sulla moto d'acqua con due bionde. E poi ancora al Blue Marlin Club con un gruppo di amici. Petto nudo e boxer al ginocchio il calciatore del Manchester City è in gran forma e mostra un gran sorriso in compagnia.