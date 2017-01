Rosolino-Titova fanno il bis

A gennaio la coppia darà un fratellino alla piccola Sofia

13/7/2012

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova stanno allargando la famiglia. "A gennaio daremo un fratellino a Sofia", annuncia la coppia sul settimanale Gente. A un anno dalla nascita della primogenita, l'ex campione di nuoto e la ballerina hanno fatto il bis. "Maschio! Stavolta me lo sento, preparate il fiocco azzurro. A gennaio diventerò papà per la seconda volta. Sono felicissimo!", dice Rosolino.

"Fosse stato per Massimiliano, avremmo anche anticipato i tempi. Già quest’inverno, prima di iniziare Ballando con le stelle, voleva provare ad allargare la famiglia. Io ho preferito terminare l’impegno in Tv, e appena ci siamo detti che era il momento sono rimasta incinta", aggiunge Natalia.



"Se avessi partecipato all'Olimpiade di Londra avrei voluto Sofia con me come portafortuna. Ma invece niente gara", racconta Massimiliano. Potrà sempre allenarsi a cambiare i pannolini. Ora che i bambini sono due dovrà battere il suo record.