Tra topless e lato B si accende l'estate dei vip

Aida Yespica si sposa a sorpresa a Las Vegas

13/7/2012

Dal topless esplosivo di Marika Fruscio, in barca sotto i faraglioni di Capri, a quello decisamente più contenuto, ma molto bello, di Claudia Galanti, mamma bis da pochi mesi. Non passano inosservate nemmeno le conturbanti curve di Elena Santarelli che, a Formentera, sfoggia delle curve al cariopalma. In vacanza con la famiglia a Ispica, Susanna Messaggio, alla soglia dei cinquant'anni, è più in forma che mai. E per finire, ecco una carrellata di sederi vip di tutto rispetto...



Marika Fruscio, topless a Capri



Seno in poppa per Claudia Galanti



Il lato B che fa la differenza



Elena, curve sexy in riva al mare



Susanna Messaggio, splendida cinquantenne



Ecco le altre notizie della settimana:



