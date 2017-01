Simo, che occhio nero in Sardegna

La Ventura non resiste all'acqua

13/7/2012

Luna di miele o adolescente alla prima cotta? Ecco Simona Ventura nelle acque della Sardegna a mollo con il fidanzato Gerò Carraro. Bikini a fascia rosa shocking, pareo in tinta, e tanti sorrisi e moine. Peccato che dopo il primo tuffo il trucco non regga all'acqua e gli occhi della showgirl appaiano attorniati di nero, davvero un brutto spettacolo – quello che mostra Novella 2000 - per la conduttrice che cura sempre la sua immagine.

E se sul lavoro Simona appare un sergente di ferro, in vacanza si lascia andare alle tenerezze. Sceglie colori bon ton per il costume e con Gerò sente già profumo di fiori d'arancio...