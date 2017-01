Cinque atlete senza veli per Playboy Germania

Alle Olimpiadi in topless e tacco 12

13/7/2012

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi cinque dei trecento atleti tedeschi che partecipano ai giochi hanno deciso di catalizzare l'attenzione sulle loro discipline posando senza veli per Playboy Germania di agosto. Il risultato ha fatto il giro del mondo e il merito va al fisico della ginnasta Regina Sergeeva, della nuotatrice Angela Maurer, dell'hockeysta Christina Schutze, della tuffatrice Christin Steuer e della tiratrice Beate Gauss.



Cinque topless al cardiopalma e mutandine, non a caso, in oro, lo stesso colore delle medaglie per cui si batteranno a Londra. Tre bionde e due more, sorridenti e dal fisico da modelle si sono messe in gioco molto prima dell'inizio della manifestazione. Il motivo è semplice, le loro discipline non sono tra le più famose e loro, belle e conturbanti, hanno deciso di evidenziarle usando quell'asso nella manica che per il gentil sesso funziona sempre, mettere in mostra il proprio corpo, soprattutto se bello e atletico. Regina Sergeeva, Angela Maurer, Christina Schutze, Christin Steuer e Beate Gauss hanno osato. Speriamo solo che non abbiano perso la giusta concentrazione.