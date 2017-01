Kate-Will, notti bianche da 4 mesi

La duchessa non resta incinta

13/7/2012

Prima lo scandalo dei festini a luci rosse, ora le voci dell'astinenza sessuale col principe William. Kate Middleton è nel mirino della stampa che negli ultimi giorni parla della vita sessuale della duchessa di Cambridge. La Regina ha imposto il silenzio stampa sulla vicenda dei sex-party prematrimoniali, ma cosa dirà ora delle notti bianche della coppia reale? E l'arrivo di un erede deve attendere ancora...

Il tabloid The National Enquirer spiffera che la ex amica di Kate Emma Sayle avrebbe raccontato del coinvolgimento dell'attuale duchessa in festini in maschera a base di sesso sfrenato al Killing Kittens, prima di conoscere e sposare il principe William. Diversi giornali avrebbero nel cassetto le immagini scottanti e sarebbero pronti a pubblicarle. La Middleton avrebbe voluto smentire subito tutto, ma la Regina ha preferito la via del silenzio stampa. In più ora si racconta che Kate prima delle nozze abbia praticato l'astinenza con il fidanzato così da indurre William ad accelerare nella scelta della data.



Ma se una grana reale si stava per chiudere, eccone spuntare un'altra. Questa volta è il magazine Star a raccontare che tra Kate e William non c'è sesso. Ma come? Secondo la rivista, una fonte vicina alla coppia avrebbe raccontato che da quattro mesi la Middleton e il principe non fanno l'amore. Niente litigi, ma soltanto un calendario di appuntamenti troppo fitto per i due. William avrebbe un sacco di impegni militari e le notti da passare con la mogliettina sarebbero davvero poche e così niente sesso. I più maligni, invece, sostengono che Kate non voglia rimanere incinta per non rovinare la linea.