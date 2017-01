Tatangelo, ennesimo colpo di testa

su Twitter riappare con un nuovo look

13/7/2012

Nuovo cambio di look per Anna Tatangelo. Sparita da qualche tempo dopo i balletti in tv, la cantante sul palco dello Stadio Olimpico di Torino sfoggia una nuova capigliatura. La compagna di Gigi D'Alessio è passata dal caschetto nero con frangetta, inaugurato tre mesi fa dopo anni di chioma lunga sulle spalle, a un colore più chiaro, con riflessi ramati, ciuffo laterale e taglio sfilato.

Ormai è un'abitudine: quando Anna cambia stile mette la foto del suo nuovo look sul suo profilo social e aspetta i commenti dei fan. Lo aveva fatto ad aprile, quando a sorpresa si era presentata con un caschetto nero alla Raffaella Carrà. Ora ritorna su Twitter, dopo qualche settimana di assenza, con una nuova foto in cui mostra taglio, colore e acconciatura differenti. Dopo anni di capelli lunghi, Lady Tatangelo quest'anno ha deciso di darsi ai colpi di testa. E non sarà finita qui. Già perché questa capigliatura intermedia ha tutta l'aria di essere solo la preparazione in vista di un nuovo cambio...