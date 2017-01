Corona: basta Belen ora c'è Sarah Nile

Tgcom24 pizzica la coppia durante una serata mondana

13/7/2012

"Sono single", dice Fabrizio Corona a Tgcom24. "Ah è così? Allora sono single anche io", replica un po' scocciata Sarah Nile. Ma la notizia è troppo golosa per essere smentita così facilmente. E infatti gli sguardi e gli squilli di telefonino che la coppia si lanciava durante il party di presentazione della Mia Bag erano troppo spudorati per farci cascare nel tranello.

L'appuntamento era alle 20 al ristorante Visconti di Milano: oggetto della serata è la presentazione di una borsa, la Mia Bag, primo prodotto a marchio "Farfalla" ideato da Fabrizio Corona con i suoi soci. Il piatto forte doveva essere l'arrivo di Cecilia Rodriguez e invece la sorellina di Belen ha dato buca. Perché? Semplice, la sorella è infuriata. A quanto pare la sua "farfallina" pubblicizzata da Cecilia non le ha fatto molto piacere. Basterebbe questo per far tornare a casa trionfanti i cacciatori di gossip.



E invece no. In pochi minuti il locale si è riempito di personaggi noti. L'immancabile Giacomo Urtis, il chirurgo plastico delle star. La prezzemolina debordante Marika Fruscio che ha tenuto a precisare come il dottor Urtis "non mi ha mai messo le mani addosso". Infine, un po' in sordina, arriva Fabrizio Corona e un minuto dopo Sarah Nile.



Ed è l'ex gieffina e questa strana coincidenza temporale che attira la nostra attenzione. Agguantiamo immediatamente Corona e facciamo scattare le domande di rito su Belen ("è finita ed era gelossissima, mi faceva cancellare i tatuaggi della ex"), sul suo domicilio forzato per i guai con la giustizia ("faccio un sacco di cene, ho una casa grande e non mi annoio") e sui suoi amori ("ho dei flirt ma sono single").



Pochi minuti e acciuffiamo Sarah. Ma tu e Fabrizio state insieme? "Lui che vi ha detto?", la classica domanda che dà mille risposte. Punti sul vivo i due svicolano per tutta la serata. Eppure si sono guardati spesso a distanza, si mandavano trilli via iPhone. Inutile cercare di fotografarli insieme. Eppure che siano intimi lo dimostra anche la confidenza con cui Sarah chiacchiera con Federico Corona, il fratello di Fabrizio. Poco dopo le dieci l'ex coniglietta di Playboy sparisce. Nemmeno dieci minuti dopo anche Corona prepara armi e bagagli, saluta, invita alcuni amici a cena e va a inforcare il suo bolide a due ruote.



Un particolare ci incuriosisce: due caschi. Fabrizio, per chi è l'altro? Sorride sornione. Dormi solo stanotte? "Non dormo mai solo". E ci saluta, impennando e correndo verso la sua Sarah. Naturalmente andando contro mano, in fondo, rimane sempre un ragazzaccio.