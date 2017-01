Elena, curve sexy in riva al mare

La vacanza della Santarelli su Twitter

12/7/2012

In posa con l'amica Giorgia, mentre prende il sole o legge un libro sdraiata sul lettino, con tanto di commento su Twitter: "Anche le bionde allenano il cervello". Ecco come proseguono le vacanze di Elena Santarelli a Formentera. Mare, mare e sempre mare per la showgirl che, dopo aver indossato un sexy costume monospalla, opta per un bikini a fascia leopardato. Poi un cappello in paglia per non prendere l'insolazione.



Qualche ora di pausa dal ruolo di mamma le serve per rilassarsi e scambiarsi scatti con l'amica Giorgia che immancabilmente ritroviamo su Twitter. Elena, sempre al top, mette in mostra il suo fisico statuario. Capelli sempre più biondi, schiariti dal sole, curve da capogiro e gambe sinuose. Le sue smagliature? Le avrà lasciate a casa!