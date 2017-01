Minetti, look sportivo ma griffato

La consigliera sceglie shorts e canotta

12/7/2012

Degli short e la canotta sexy ha fatto la sua divisa metropolitana e così in una calda giornata d'estate, costretta in città anziché sul lettino in spiaggia, Nicole Minetti sfoggia un look ad alto tasso erotico. Un paio di jeans cortissimi, una maglia di pizzo bianco semitrasparente sotto la quale si intravede il reggiseno bianco, cappellino in testa e sneakers griffatissime, come pure la borsa.

Sorride, esibisce la tintarella presa nei giorni scorsi al mare, cammina con passo deciso e andatura sexy mostrando il suo fisico asciutto e perfetto. Capelli raccolti e nascosti in un cappellino bianco, in tinta con il resto dell'abbigliamento, la consigliera sceglie un abbinamento sportivo ma molto griffato con dettagli accuratamente scelti dall'armadio e azzeccati. La borsa in vitellino bianco non passa certo inosservata, come pure le scarpe sportive, ma decisamente costose.