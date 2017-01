Claudia Galanti, topless da neomamma

A un mese dal parto mostra un fisico al top

12/7/2012

A un mese dalla nascita della secondogenita, Claudia Galanti sullo yacht del compagno, l'imprenditore francese Arnaud Mimran, mostra un topless pazzesco. Nessun chilo accumulato con la gravidanza, pancia piattissima, fisico tonico e décolleté da dieci e lode per la ex naufraga che ora si dedica ai figli Liam, (2 anni e 3 mesi) e Tal (1 mese). In mare al largo di Capri l'allegra famigliola si gode le vacanze, come mostrano le foto di Visto.

A fare da zia c'è Raffaella Zardo. La bionda, ex Tg4, dopo aver assistito e filmato il parto della Galanti farà anche da madrina al battesimo della piccolina. Così in mare si allena a cullarla cambiandole pure il pannolino, mentre mamma Claudia mette i braccioli al fratellino maggiore.



L'allegra brigata dal mare di Napoli si è poi spostata in America, dove a Las Vegas si è sposata l'amica Aida Yespica.