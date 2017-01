Il lato B che fa la differenza

Dalla Satta a Rihanna, ecco i più belli

12/7/2012

Siamo quasi a metà luglio, ma le star nostrane e straniere hanno già approfittato da tempo del caldo sole per mettersi in costume. A catalizzare la nostra attenzione questa volta è il loro lato B. A mandolino, cadente, a pera, formoso e piatto. Ce n'è veramente per tutte le forme. E se qualcuna preferisce coprirlo con uno slip largo, sono molte quelle che amano il minimal, come Belen, Hunziker, Satta, Blasi, Rihanna e Parietti.



Il costume non solo fa tendenza. Quest'anno il fluo con balze va per la maggiore, ma il segreto sta nel sceglierne uno giusto per evidenziare al meglio le proprie forme. E se il sedere è tonico, formoso e ben proporzionato al resto del corpo , come quello di Belen, Melissa Satta, Michelle Hunziker, Elena Santarelli e di Elisabetta Gregoraci la questione è semplice.

Un po' più complicata se a rovinare l'estetica ci si mette l'odiosa buccia d'arancia, anche se le nostre vip corrono ai ripari molto prima per presentarsi al meglio alla prova costume.



Coperto sempre da un costume bianco, il lato B di Victoria Silvstedt, pur essendo molto piccolo appare leggermente piatto. Decisamente differente è l'effetto che lo stesso colore fa sul fondoschiena ben tornito della pop star Rihanna.



Ma anche i sederi di Annamaria Malipiero, Valeria Mazza, Roberta Giarrusso, Elena Barolo, Nicole Minetti e Rita Rusic meritano i dovuti sguardi.