William e Kate in spiaggia

In luna di miele alle Seychelles

11/7/2012

Il principe William in boxer floreali, la duchessa di Cambridge in bikini nero a fascia, passeggiano mano nella mano sulla spiaggia delle Seychelles. La foto è ghiotta e arriva 15 mesi dopo essere stata scattata. Si tratta delle immagini della luna di miele della coppia reale inglese pubblicate, con tanto di cover, sull'edizione australiana Woman's Day. La Middleton mostra un fisico asciutto, il consorte indossa un costume poco regale ma è in forma.

Nel Regno Unito è subito scattata la polemica alla vista della copertina del magazine. La coppia ha chiesto che venga rispettata la privacy e a Clarence House ci si chiede come sia stato possibile per il fotografo raggiungere la meta prescelta da William e Kate e superare la cortina di sicurezza che proteggeva la coppia. E poi, perché mostrare solo ora, a più di un anno di distanza, quelle immagini?



Dilemmi a parte, inglesi e non sono corsi a sbirciare le foto, soprattutto per vedere il fisico della Middleton in bikini. E gli scatti, seppur sfocati e fatti con un teleobiettivo, non hanno deluso le aspettative.