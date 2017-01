Belen-Stefano, aria di crisi

Dopo tre mesi d'amore i primi dissapori

11/7/2012

Dopo la passione nelle acque di Formentera, primi dissapori tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lui ha interrotto il contratto di lavoro con la sua vecchia agenzia e con quella nuova ha pianificato un calendario fitto di appuntamenti, come rivela Diva e Donna. Lei, abituata a viaggiare da un mare all'altro come faceva ai tempi di Corona, che farà? Lui lavora, lei ballerà da sola? E già si parla di crisi in vista...

A Formentera, nonostante le immagini bollenti dei due avvinghiati e felici, De Martino ci è rimasto solo due giorni, salvo poi ripartire per impegni professionali. Lei non è sembrata affatto dispiaciuta e si è divertita a ballare con gli amici, tra cui Bobo Vieri.



E così pare che il ballerino abbia confidato a un amico le difficoltà nella gestione di una donna come Belen. Intanto però su Facebook posta una foto sorridente e felici e dice di averla scattata per dimostrare di non essere cambiato. I fan di Emma Marrone hanno inteso il riferimento al prima-Belen e quindi ai tempi in cui stava con la cantante e i loro commenti non sono stati delicati. Insomma per De Martino una situazione complicata da gestire tra i desideri di Belen e le pretese dei fan...