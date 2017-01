La Agosti scatenata a Portofino

Lucilla fa acrobazie hot sullo yacht

11/7/2012

Lucilla Agosti scatenata a Portofino. La showgirl 33enne in vacanza con la figlia Cloe, 17 mesi, e il compagno Andrea Romiti ha sfoggiato un fisico al top con tanto di topless a bordo dello yacht di un amico. Ma tra immagini hot e spogliarelli ha regalato siparietti bollenti con Andrea tra abbracci, baci e pose passionali, come mostrano le immagini del settimanale Vanity Fair.

La bimba gioca a rincorrere i piccioni in piazzetta. Lucilla sorridente in abito prendisole rosso senza reggiseno e con le infradito ai piedi la insegue come una ragazzina, fiera di giocare. Con loro ci sono i genitori e il compagno Andrea. Ma è quando si allontanano in barca da soli che la Agosti e Romiti danno il meglio. Si avvinghiano, si abbracciano e Lucilla sfodera il topless che il paparazzo inquadra solo a metà.