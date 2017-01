La Yespica sposa a sorpresa Leo

A Las Vegas la cerimonia con le amiche

11/7/2012

Aida Yespica sposa a sorpresa Leonardo Gonzales, avvocato venezuelano, a Las Vegas. Abito bianco, bouquet di orchidee, le amiche più care (Cecilia Capriotti, Claudia Galanti, Raffaella Zardo, Debora Salvalaggio), il figlio Aaron che porta le fedi nuziali. Gli ingredienti per una cerimonia da sogno ci sono tutti e il racconto delle nozze che ne fa Aida è da favola. “Sono follemente innamorata e convinta di aver trovato l'uomo della mia vita”.

Aida e Leonardo si sono conosciuti sei mesi fa, prima che lei partisse per l'Isola dei famosi, grazie all'amica in comune Claudia Galanti. Poi si sono rivisti quando è finito il reality. Da un mese stanno insieme e durante una vacanza di gruppo con tutte le amiche lui le ha chiesto la mano e si è inginocchiato davanti a lei. La Yespica non ha resistito.



“Il mio viaggio verso l'amore è iniziato con una semplice vacanza. Volevo portare Aaron a Las Vegas e così ho convinto tutto il resto della comitiva – racconta la Yespica al settimanale Chi che mostra l'intero album di nozze – Leo ha fatto le cose perbene, si è messo in ginocchio e mi ha chiesto in spagnolo: amore vuoi sposarmi? Ho Accettato”.



E così via alla caccia veloce all'abito, ai fiori, al parroco, alla cena, al bouquet e a tutto ciò che avrebbe reso la cerimonia indimenticabile. Il piccolo Aaron ha accompagnato la mamma all'altare con le fedi, le amiche hanno pianto. C'era la Galanti con marito e i due figli, la Zardo, la Capriotti, la Salvalaggio con il fidanzato Daniele Di Lorenzo (proprio lei ha preso il bouquet dopo il tradizionale lancio) e la sorella di Aida, Nei.



Ma in casa Yespica-Gonazales non ci si ferma al banchetto, ora si pensa ad allargare la famiglia. “Vogliamo dare una sorellina ad Aaron (avuto dalla relazione col calciatore Matteo Ferrari). Per ora siamo nella fase lavori in corso. Ma succederà. Eccome... se succederà”. Parola di Aida.