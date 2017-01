La Fico a Balotelli: "Farò il test del Dna"

La showgirl si rivolge al centravanti della Nazionale con una lettera aperta su "Chi"

10/7/2012

"Questo figlio lo desidero con tutto il cuore, e lo voglio perché non è un figlio arrivato per caso, ma è frutto dell'amore di due persone, e tu sai bene di che cosa parlo". Raffaella Fico si rivolge a Mario Balotelli attraverso le pagine di "Chi". "Era l'unico modo per riuscire a parlarti", dice l'ex "gieffina" rivolgendosi al centravanti della Nazionale, annunciandogli l'intenzione di non rifiutare il test del Dna, da lui chiesto.



"Così sia", scrive la Fico, aggiungendo tuttavia di conservare ancora "con affetto gli sms che tu hai spedito da Cracovia, nei quali ti dichiaravi felice per la notizia che io ti avevo comunicato".



E "anche se i fatti della vita ci hanno separato", prosegue la lettera, "tu sarai un padre presente e responsabile, oltre che pieno di amore per la sua creatura".



Così mentre in questi giorni Balotelli si è divertito in serate decisamente sopra le righe, Raffaella gli lancia quello che suona come una sorta di sconsolato appello: "Tu sai bene dove trovarmi, io saro' sempre disposta a parlare con te del futuro di tuo figlio. Di nostro figlio".