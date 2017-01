Antonella, complimenti allo spacco!

Gambe toniche e vestito sexy per l'Elia

10/7/2012

Il taglio e il colore di capelli è sempre quello. E il sorriso dolce e un po' malinconico pure. Alla sfilata “Altamoda Altaroma” Antonella Elia è bellissima. In un vestito bianco che si chiude al collo e cade morbido sulle sue sottili curve è elegante. Ma quando si siede lo spacco laterale si apre e lei mostra orgogliosa le sue gambe abbronzate. Ed è qui che emerge il suo lato sexy.



Non è la prima volta l'Elia sceglie un abito bianco per una serata di gala, l'aveva fatto anche per l'ultima puntata dell'Isola dei famosi in cui ha trionfato. Lì indossava un vestito lungo in tulle con piccanti trasparenze. Quel vedo non vedo che accende la fantasia.



Per ammirare le passerelle di Giada Curti il look è decisamente più estivo. Peep toes argentate ai piedi, niente reggiseno e spacco vertiginoso che evidenzia le sue gambe, sempre magre e toniche. Lei, dalla carnagione ambrata, opta per un leggero trucco agli occhi e un rossetto appena accennato. Antonella è davvero una splendida quarantottenne.