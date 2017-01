Esplode il vestito di Maria Fowler

Strano incidente per la modella inglese

10/7/2012

"Per una volta che mi vesto pudica...” Maria Fowler, regina dei reality inglesi e modella, commenta così su Twitter l'incidente che le è capitato quando scendendo dall'auto diretta a una delle solite feste in un locale londinese, l'abito troppo aderente le si è strappato proprio all'altezza del fondoschiena e proprio quando i paparazzi la stavano inquadrando. Per la trasgressiva modella davvero un brutto scherzo...

La Fowler, fisico bollente e curve mozzafiato, ama farsi notare e sul suo profilo social carica tante foto. Tra le ultime proprio un'immagine del suo posteriore che guarda caso è finito anche nel mirino dei fotografi ed ha fatto il giro del web. Bionda, esplosiva, provocatoria Maria ha indossato un abito bianco e nero, decisamente stretto, al punto che una mossa di troppo ne ha causato la rottura. La modella non ha fatto una piega ed è scesa tranquillamente dall'auto, salvo poi cercare di coprirsi il fondoschiena all'aria con la borsetta.