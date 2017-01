Per Melissa e Boateng è una questione di stile

Kevin preferisce darci un taglio, la Satta una morbida treccia

10/7/2012

I capelli di Melissa non si toccano. Ma si acconciano. In questa calda estate il dilemma per lei è coda alta o treccia. E sul suo blog, postando un'immagine di spalle, mostra la sua nuca con la seconda opzione. Il fidanzato Boateng, invece ha le idee più chiare e prima di iniziare il ritiro con il Milan passa dal parrucchiere di fiducia per una cresta cotonata. Il risultato è originale.

Eh sì, la Satta in vacanza in barca al largo delle acque sarde ha un bel grattacapo da risolvere e cerca sostegno da amiche e fan sul suo blog personale: “Ciao a tutti!! Stavo pensando a un po di pettinature per l’estate… Coda alta o treccia….. Voi con cosa vi trovate meglio?? :) mandatemi i vostri consigli!!! :) kiss M.



Non sappiamo se i consigli siano arrivati, ma siamo certi che dopo aver visto la foto della showgirl saranno in molte a maneggiare i capelli per provare a fare la treccia. Pettinatura che sfoggia già da qualche tempo anche Belen al mare.



Boateng, in ritiro a Milanello, si presenta con una cresta cotonata. Prima di incontrare i suoi colleghi è passato dal parrucchiere per un taglio squadrato, anche se, con la sua chioma riccia, l'effetto finale lascia qualche dubbio. Ma siamo certi che anche lui, idolo di molti rossoneri, farà tendenza.