Marika Fruscio, topless a Capri

La ex corteggiatrice in vacanza

10/7/2012

Poteva mancare in questa calda estate un servizio fotografico bollente direttamente dalle vacanze hot di Marika Fruscio? Ecco la prorompente ex corteggiatrice di Uomini e Donne in barca tra la Puglia e la Campania. Quando la sexy e audace showgirl si mette in posa in topless davanti ai Faraglioni i turisti impazziscono e dalle barche suonano i clacson.

Bikini succinti, pose esageratamente calde, décolleté sempre in primo piano, Marika seduce a suon di curve. Dalla doccia alla barca, dal topless al due pezzi la ex corteggiatrice tiene alta l'attenzione e si presta a un servizio fotografico bollente. La Fruscio è la testimonial del film "Un sogno dal web”, film che si ispirerà al mondo del calcio ed al sogno che un ragazzo realizza giocando in una grande squadra.