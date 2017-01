Canalis, il suo cuore è di Steve-O

Altro che Kravitz! Eli risponde su Twitter

10/7/2012

Dopo George Clooney e Steve-O è il momento di Lenny Kravitz? L'indiscrezione partita dal Daily Mail fa il giro del web, ma la notizia che vorrebbe Elisabetta Canalis innamorata del cantante si smonta in poche ore. Elisabetta è già impegnata e sul suo profilo Twitter posta una foto di lei che bacia Steve-O e scrive: “Casa è... dove è il cuore”. E' appena tornata a Los Angeles e non sembrano esserci dubbi su dove sta il suo cuore...

“Lenny ed Elisabetta sono arrivati ​​insieme (a un concerto a Ibiza) e sono stati visti mentre si accomodavano nell'area vip. Sembravano essere sempre molto in sintonia", aveva raccontato una fonte al tabloid britannico. La notizia ghiotta è rimbalzata su tutti i siti di gossip. In attesa della conferma ufficiale. Ma di conferme non ce ne sono state. Anzi. La Canalis pare contenta di essere tornata a Los Angeles. Inizia la sua giornata con una bella corsetta. E non è da sola. Eccola infatti postare una foto con Steve-O, lei lo bacia, lui si mette scherzosamente in posa davanti all'obiettivo. Il commento e la foto sono inequivocabili.