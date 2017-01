Canalis-Kravitz, nuova coppia dell'estate

Secondo il "Daily Mail", Ely ha conquistato il cuore di Lenny

9/7/2012

Altro che ritorno di fiamma con Steve-O, il nuovo amore di Elisabetta Canalis sarebbe Lenny Kravitz. A lanciare il gossip è il "Daily Mail" che, dopo i rumors rimbalzati sui siti specializzati, riferisce che i due sono stati pizzicati in atteggiamenti "intimi" nel backstage di un concerto a Ibiza. Un altro amore internazionale, dunque, per la showgirl sarda che dopo la fine della storia con George Clooney non ha mai abbandonato Los Angeles.

"Lenny ed Elisabetta sono arrivati ​​insieme e sono stati visti mentre si accomodavano nell'area vip. Sembravano essere sempre molto in sintonia", ha raccontato una fonte al tabloid britannico, sdoganando così la nuova coppia dell'estate.



Il cantante 48enne, che in passato ha avuto una relazione focosa con Nicole Kidman ed è stato anche sposato con Lisa Bonet Cosby, avrebbe fatto breccia nel cuore di Ely che solo qualche settimana fa postava su Twitter nuove foto con l'ex ritrovato Steve-O. Ma, si sa, le minestre riscaldate non sono mai buone e l'estate porta tanta voglia di freschezza.



E poi la Canalis non ha mai fatto mistero di "preferire gli uomini di colore". Dopo la storia - tanti anni fa - con Reginaldo, nei mesi scorsi è stata paparazzata in compagnia di Mehcad Brook. Adesso (forse) è il turno di Kravitz.