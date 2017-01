Balotelli al night a Saint Tropez

Mario si fa anche massaggiare

9/7/2012

Raffaella Fico fa le prime ospitate col pancione e dice di concentrarsi solo sul bambino che porta in grembo, Mario Balotelli chiede il test di paternità e si distrae con un bel party a Saint Tropez tra fiumi di champagne, belle ragazze e narghilè. Il Sun e il Mirror lo hanno beccato in discoteca durante un concorso di bellezza a petto nudo, mentre si fa massaggiare da una bionda in bikini.

Il giocatore al momento è in vacanza e quindi libero da impegni, ma dal Regno Unito continua la marcatura asfissiante sul centravanti dell'Italia, specie dopo la rivelazione di Raffaella Fico.

Nelle foto si vede Balotelli a petto nudo mentre beve champagne, fuma tabacco aromatico e si fa massaggiare le spalle. Un bel modo per dimenticare la sconfitta nella finale di Euro 2012 contro la Spagna.