La Siviero tra topless e baci hot

Bollente in spiaggia e con l'ex tronista

9/7/2012

Durante la dodicesima edizione del Gf ha fatto scandalo tradendo il fidanzato con un coinquilino, poi uscita dalla casa ha mollato tutti e si è messa con un ex tronista, altrettanto “scandaloso”. Caterina Siviero, ora si gode le vacanze a Marina di Pietrasanta tra amiche e il fidanzato Alessio Lo Passo. In spiaggia fa troppo caldo e la ex gieffina si spoglia restando in topless.

Ha l'aria seria e sembra concentrata sulla tintarella Caterina, che da qualche giorno è al mare con un gruppo di amici e se di giorno è fissa in spiaggia, alla sera non si perde una festa. Con lei c'è anche Alessio Lo Passo, ex tronista, incontenibile che sul suo profilo social lancia foto delle sue giornate marine tra foto hot e party.