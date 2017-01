Tra Rossi e Linda l'amore (non) è in alto mare

Bagni e coccole sullo yacht al largo di Fano

9/7/2012

Se sulle due ruote i successi tardano ad arrivare, in amore Valentino Rossi ha già conquistato il podio. La storia con Linda procede a gonfie vele tant'è che i due, tra un Gran Premio e l'altro, si lasciano cullare sulla barca dalle onde al largo di Fano, proprio come dimostrano le immagini di Gente. Lui prima si tuffa in mare, poi riemerge e cinge affettuosamente la vita della sua compagna. E sul materassino i due si abbracciano e conversano.



Solo con Linda l'ex campione delle due ruote ritrova il sorriso. Lei, una modella dalle curve perfette e dai lunghi capelli castani ha fatto breccia nel suo cuore. Elegante e di classe ha saputo entrare nella vita dell'ex campione delle due ruote senza lasciarsi coinvolgere dagli effetti, spesso distruttivi, della popolarità.



Con un costumino dai colori caldi mette in mostra il suo fisico statuario, poi si avvicina al suo Dottore e tra i due si sprecano i sorrisi. L'atteggiamento tra i due, maturato nel tempo, è sicuramente più casto della loro prima paparazzata in cui apparivano avvinghiati e Vale, con lo stesso costume nero e verde, osava un po' troppo.