Stefano in posa per Belen

Lei scatta immagini sexy a lui

9/7/2012

Stefano De Martino in posa con il fisico scultoreo mezzo nudo davanti all'obiettivo di un fotografo speciale. Ecco le immagini scattate “dalla mia bimba” scrive lui su Facebook alludendo a Belen Rodriguez. Una storia cominciata sotto il segno dei paparazzi con foto esclusive e scatti piccanti continua con un capitolo dedicato a Belen dietro l'obiettivo per immortalare il suo bello. E poi una foto della coppia e “un buone vacanze a tutti”.

Belen sa vendere bene la propria immagini, il re dei paparazzi le ha insegnato molto bene il mestiere e così la showgirl argentina non perde occasione per tenere alta l'attenzione su di sé e sul suo fidanzato. Quando i fotografi non li beccano, sono loro stessi che si mettono in posa e regalano gli scatti ai fan. Questa volta davanti all'obiettivo c'è il ballerino Stefano che improvvisa pose da latin lover mostrando i suoi muscoli e il suo fascino. E se quelle immagini le ha scattate proprio la Rodriguez allora, oltre che una brava showgirl, ballerina, cantante, modella, la bella argentina è anche in gamba con la macchina fotografica. Le polemiche sul social network continuano però e così Stefano zittisce tutti postando un'altra immagine. Quella del ballerino che ride e scrive: “Questa è per le persone che pensano che io sia cambiato e che mi sia sparito il sorriso! Fatevi una risata pure voi! Vi voglio bene...”.