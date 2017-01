Le vip al mare sfidano Minosse

Lucrezia Lante Della Rovere, una conturbante sirena in riva al mare

9/7/2012

Minosse, l'anticiclone africano, ha portato l'ennesima ventata di caldo e i nostri vip corrono ai ripari tuffandosi in acqua. Mentre Lucrezia Lante della Rovere, in riva al mare, si lascia baciare dal sole e ammirare dai passanti, Annamaria Malipiero, in acqua con la famiglia, mostra un lato B ben tornito. Ilary Blasi, senza il suo Totti, sfoggia invece un décolleté invidiabile. Ma anche Barolo, Barriales e Hilton si godono qualche ora sul bagnasciuga.

A Portofino con un costume fiorato Elena Barolo si lascia riscaldare dagli ultimi raggi di sole prima del tramonto e su Twitter posta subito la sua immagine, così come Laura Barriales che sotto un ombrellone di paglia, sempre con il sorriso sulle labbra, gioca con il pareo. Per lei pancia piatta e gambe ben scolpite.



Lucrezia Lante della Rovere in bikini viola si lascia accarezzare dalle onde mentre prende il sole in riva al mare e fa yoga. Agile e in perfetta forma ha solo qualche piccolo inestetismo sulle gambe, ma la conturbante “rossa” è comunque promossa a pieni voti.



Impossibile non paragonare il seno di Ilary Blasi e quello di Paris Hilton. La prima sulla spiaggia di Sabaudia sfoggia un décolleté di tutto rispetto. Appena visibile è invece quello della ricca erditiera che copre senza troppa fatica con un reggiseno a triangolo.



Non sfugge agli obiettivi dei paparazzi il sedere dell'attrice Annamaria Malipiero. Uno slip mini mette in evidenza le sue curve. Nonostante le due gravidanze ha superatobrillantemente la prova costume.



Melissa Satta, con il suo Boateng, si sollazza al mare. I due salutano amici e ammiratori su Twitter a bordo di una barca. Le loro vacanze non sono ancora finite.