La prima ospitata di Raffaella con il pancione

La Fico non si è voluta sbilanciare sulla vita privata

8/7/2012

Raffaella Fico per la prima volta è apparsa in pubblico con il pancione bene in vista dopo la diffusione della notizia che il padre del pargolo dovrebbe essere il calciatore simbolo degli Europei, Mario Balotelli. La bella napoletana non soddisfa però la crescente curiosità sulla sua gravidanza: preferisce infatti non dire da quanti mesi è incinta e non fornisce commenti di alcun genere sulla sua vita privata.

La showgirl si è mostrata in pubblico al centro commerciale "Le due torri" di Stezzano, in provincia di Bergamo, indossando per l'occasione una canotta bianca bucherellata e una lunga gonnellona nera a pois bianchi. Anche se non ha voluto sbottonarsi troppo nelle dichiarazioni, il suo volto è sembrato solare e felice davanti ai fotografi e ai giornalisti che la pressavano.



Raffaella racconta solo di essere tutta concentrata sul piccolo in arrivo, di voler pensare a fare la mamma e dopo si vedrà...



Quanto al padre, cresce il giallo. Mario Balotelli sembra infatti essere stato informato della futura paternità solo dai giornali: stando a quanto detto dal calciatore, lui fino a quando la notizia non è cominciata a rimbalzare sui media, non sapeva niente.