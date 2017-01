Selen in abito bianco, l'ex regina del porno all'altare

Strascico, velo e bouquet. Il marito รจ un terapeuta siciliano esperto di tantra

7/7/2012

Abito bianco con breve strascico, velo sui capelli e bouquet di roselline colorate. Alle 16.06 Luce Caponegro, ex pornodiva meglio conosciuta come Selen, 45 anni splendidamente portati, romana di nascita ma ravennate da sempre, e' scesa da una Mercedes classe S blu petrolio per entrare nella Basilica di San Giovanni Evangelista, a Ravenna, e sposarsi.

'Vai Luce'', hanno urlato con uno scrosciante applauso alcuni attempati sostenitori accalcatisi per l'occasione sotto i platani del vicino viale della stazione per sfuggire alla canicola. Selen si e' concessa per alcuni minuti agli scatti dei numerosi fotografi, poi e' scomparsa nella chiesa dove gia' l'attendeva il marito, il terapeuta siciliano Antonino Putorti' esperto di tantra e conosciuto a Borgio Rio Favara (Ragusa), e gli ospiti, tra cui Roberta Beta del 'Gf1'.

A officiare la cerimonia e' stato don Giorgio. Per preparasi all'evento, poche settimane fa l'ex attrice hard aveva ricevuto la cresima dal vescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Giuseppe Verucchi, creando non poco stupore tra i suoi sostenitori di un tempo.

Ma Luce Caponegro, la cui ultima pellicola hard risale ormai al '99, da anni ha detto di avere smesso con i film a luci rosse e di essersi gettata nella sua nuova carriera, quella di disk jockey. Nome d'arte, 'SelenDj'.