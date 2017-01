Vasco Rossi dice sì alla sua Laura

Modena, matrimonio in comune per la rockstar. Testimone il figlio della coppia

7/7/2012

Vasco Rossi ha detto sì alla sua compagna di una vita, Laura Schmidt. I due si sono sposati nella sala della giunta del municipio di Zocca, in provincia di Modena. Lo sposo era in camicia bianca, aperta quasi a metà, pantalone scuro e marsupio. La sposa era avvolta in un abito nero, con un pizzo sulla molto accollata scollatura. Testimoni alla cerimonia erano il figlio di entrambi, Luca, 21 anni, e la sorella di Laura, Liliana.

Commossa e felice la mamma di Vasco, Novella, che ha commentato con un "Era ora" la decisione del figlio di suggellare con il matrimonio la lunga unione con Laura. La signora è arrivata, in un bel completo lilla, poco dopo le 16 al municipio e, rispondendo ai giornalisti, ha detto di essere contenta del matrimonio. Qualcuno le ha chiesto quando Vasco le avesse detto che intendeva sposarsi e lei ha risposto: "L'anno scorso. Me l'aveva promesso".



La signora Novella è arrivata alla cerimonia in compagnia della tata di Vasco, la signora Ivana, e tra gli altri dal vicesindaco Francesco Bagnaroli, amico di famiglia.