Disavventura alimentare per George Clooney Attore finito in ospedale per una intossicazione

La star di Hollywood era andata a cena con compagna e amici in un ristorante a Cernobbio, sul lago di Como. Il gruppo ha finito la serata in ospedale

7/7/2012

George Clooney e la sua compagna Stacy Keibler hanno avuto un'intossicazione alimentare dopo essere stati in un ristorante vicino alla villa dell'attore americano, sul lago di Como. Almeno stando a quanto raccontato dal sito di gossip "Tmz", i due sono stati male insieme a tutta la compagnia con cui la coppia era andata a cena, in un locale a Cernobbio. La serata รจ finita infatti in ospedale, per tutti.

Stacy ha poi scritto sul suo profilo di Twitter: "Alla fine abbiamo avuto una pessima cena in Italia, tutti a tavola hanno avuto un'intossicazione alimentare". Il ristorante, interpellato dal sito americano, ha negato che il malessere fosse imputabile al suo cibo e che probabilmente devono essersi ammalati da qualche altra parte.