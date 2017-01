Maldini emerge dalle acque di Miami

L'ex calciatore a mollo con Adriana

6/7/2012

Da tempo non si parla di lui, poi in occasione degli Europei comincia a rilasciare interviste in cui elogia Pirlo e Balotelli, e poi ancora ricompare nella vicenda di calciomercato di Thiago Silva, ora Paolo Maldini, campione mai dimenticato del Milan, si gode le vacanze e torna in primo piano grazie al fisico bestiale e alla moglie Adriana dalle curve mozzafiato.

Miami è la sua meta preferita e non c'è estate che non venga pizzicato nelle acque americane mentre si rilassa con la famiglia. Boxer bianchi lunghi fino al ginocchio per lui, bikini a fascia nero e striminzito per lei, i Maldini catalizzano l'attenzione con i loro tuffi, giochi d'acqua, tintarella e chiacchiere con gli amici. Sulla spiaggia di Miami sono di casa, ma i flash continuano a fotografarli imperterriti ogni anno. Il loro fisico al top non tradisce mai...