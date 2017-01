Bellezze al mare, il clima si fa hot

Britney Spears a Maui è in forma smagliante

6/7/2012

Con questo caldo non hanno resistito al richiamo del mare, ma neanche a quello di Twitter su cui hanno postato in tempo reale le loro foto. Sono tutte belle, in splendida forma e sfoggiano bikini al cardiopalma mentre prendono il sole sul lettino o passeggiano in acqua. Ecco Britney Spears, Laura Barriales, Carolina Marconi, Barbara Guerra e Heidi Klum brillare sotto la luce del sole.

La spagnola Laura Barriales, senza il suo Sete Gibernau, si gode qualche giorno di relax a Taormina. Con un costume a fascia fucsia e infradito dello stesso colore posa divertita come una vamp d'altri tempi. Anche l'ex gieffina Carolina Marconi, con un fiore rosso tra i capelli, si lascia immortalare nelle acque limpide di Ponza. "Mare profumo di mare", scrive lei suo suo profilo. Seno prorompente, appena contenuto, e mutandine con pendenti la rendono assolutamente sexy e irresistibile.



Più audaci, ma ormai siamo abituati, le pose di Barbara Guerra che, con un costume “spezzato”, si lascia fotografare su un lettino a testa in giù mettendo in primo piano le sue sinuose gambe e parte del décolleté che inevitabilmente le esce dal costume. Anche se poco ci manca, non replica il topless di qualche giorno fa.



Oltreoceano Heidi Klum si scatta una foto da sola mentre prende il sole. In primo piano il suo seno, "strizzato" da una mano per dargli più volume, e una pancia piattissima. Le gambe leggermente incrociate sono un vero panorama.

Britney Spears, a Maui, posa in costume con i due figli. La cantante è senza dubbio in una forma smagliante. Persi quei chili di troppo che le appesantivano il fisico ha ritrovato il giusto equilibrio. Sorride e mostra felice la sua bellezza.