Alessandra mostra le borse sotto gli occhi

Ma il cane della Ambrosio è shock

6/7/2012

Borse sotto gli occhi e aria stanca per la top model e angelo di Victoria's Secret Alessandra Ambrosio. Diventata mamma per la seconda volta due mesi fa, la Ambrosio sta cercando di tornare perfettamente in forma perché tra alcune settimane riprenderà a girare spot, ma nel frattempo pare mancarle qualche ora di sonno. In compenso mostra il suo cagnolino con un tocco di colore che non passa certo inosservato.

La mania dei vip ultimamente è quella di tingere il pelo dei propri quattrozampe e la Ambrosio è una fanatica del look del suo barboncino, Lola. Non perde occasione per mostrarlo agghindato di tutto punto, ma questa volta sembra aver esagerato. E così se la modella per uscire per una prima colazione con il compagno sceglie un'aria dimessa, un pantalone a palazzo floreale e un maglioncino beige informe e impersonale, mostrando un viso struccato, stanco e affaticato con tanto di borse sotto gli occhi, per il cagnolino opta per il colore. La sua Lola si tinge e inaugura una nuova tendenza rosa-shocking!